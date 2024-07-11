Экономисты Bloomberg обновили прогноз мирового ВВП, инфляции и ставок ЦБ

Инфляция в США постепенно вернётся к целевому уровню к 2025 году, отмечают специалисты. В еврозоне и Великобритании снижение инфляции, вероятно, будет происходить более быстрыми темпами. В странах с развитой экономикой рост цен к концу 2024 года составит около 2,5%, по сравнению с 3,1% в 2023 году и 7,8% в 2022 году, а затем приблизится к 1,8% в 2025 году.