Экономисты Bloomberg обновили прогноз мирового ВВП, инфляции и ставок ЦБ

Аналитики Bloomberg предполагают, что во второй половине текущего года ожидается более сдержанный экономический сценарий. Это может привести к снижению процентных ставок.
По оценкам Bloomberg, Федеральная резервная система США (ФРС) планирует уменьшить ставку дважды в 2024 году: в сентябре и декабре, учитывая рост безработицы.
Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и Народный банк Китая, возможно, будут следовать аналогичному графику.
Инфляция в США постепенно вернётся к целевому уровню к 2025 году, отмечают специалисты. В еврозоне и Великобритании снижение инфляции, вероятно, будет происходить более быстрыми темпами. В странах с развитой экономикой рост цен к концу 2024 года составит около 2,5%, по сравнению с 3,1% в 2023 году и 7,8% в 2022 году, а затем приблизится к 1,8% в 2025 году.
На развивающихся рынках ситуация более разнообразна. В Китае продолжается борьба с дефляцией, а в Аргентине инфляция достигла 300%. Это привело к падению курса песо. В глобальном масштабе постпандемический всплеск инфляции уходит, практически не влияя на рынок труда и ценовые ожидания.
Прогнозы по смягчению монетарной политики в 2024 году сдерживаются экономическим ростом и инфляцией. Bloomberg скорректировал ожидания по первому снижению ставки ФРС на 25 базисных пунктов на сентябрь, а следующего — на декабрь, из-за охлаждения рынка труда. В зоне евро ЕЦБ планирует ещё два снижения ставки в этом году, а Банк Англии вероятно последует за ним в августе и в четвёртом квартале.
В Азии Народный банк Китая, вероятно, усилит стимулирующие меры, когда начнёт действовать ФРС. Банк Японии будет продолжать нормализацию политики, что включает повышение ставок в июле и октябре, чтобы стабилизировать иену. В итоге ставка глобального центрального банка, взвешенная по ВВП, снизится с 7,1% в конце 2023 года до 6,5% в конце 2024 года и 5% в 2025 году.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева