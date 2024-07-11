ЕАЭС и Монголия продолжат отменять таможенные пошлины

«Не имеется никаких препятствий [у Монголии и ЕАЭС] для целесообразного дальнейшего расширения номенклатуры [товаров]. Но это задача следующего этапа интеграции», — сказал Васильев. На прошлой неделе представители Евразийской экономической комиссии и Монголии договорились к концу года отменить тарифные пошлины на 375 видов продукции сельского хозяйства и легкой промышленности. Благодаря этому монгольские производители получат льготы на экспорт на рынки стран ЕАЭС мяса и мясопродуктов, шерсти, кашемира и изделий из них, кожи и кожевенной продукции.