ЕАЭС и Монголия продолжат отменять таможенные пошлины

«Не имеется никаких препятствий [у Монголии и ЕАЭС] для целесообразного дальнейшего расширения номенклатуры [товаров]. Но это задача следующего этапа интеграции», — сказал Васильев. На прошлой неделе представители Евразийской экономической комиссии и Монголии договорились к концу года отменить тарифные пошлины на 375 видов продукции сельского хозяйства и легкой промышленности. Благодаря этому монгольские производители получат льготы на экспорт на рынки стран ЕАЭС мяса и мясопродуктов, шерсти, кашемира и изделий из них, кожи и кожевенной продукции.
Если тарифные ограничения к концу 2024-го будут сняты, то Монголия рассчитывает за два года увеличить поставки на рынки стран ЕАЭС на общую сумму до $200−300 млн, сказал «Известиям» торгпред РФ Максим Васильев.
В сотрудничестве заинтересованы как Монголия, так и ЕАЭС. Для Улан-Батора усиление кооперации с организацией позволит расширить партнерскую сеть и усилить торговый оборот с Россией (на сегодня РФ — второй экономический партнер республики).
Для ЕАЭС изменения важны как минимум потому, что все республики экономического объединения и Монголия богаты природными ресурсами, что может усилить кооперацию в этой сфере.
Монголия начала торговые отношения с ЕАЭС начиная с 2015 года. В 2017 году впервые прозвучало предложение об отмене таможенных пошлин у страны с ЕАЭС. Однако до 2024 года никаких шагов к этому не предпринималось.