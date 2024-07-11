Девелопер «АПРИ» установил ценовой диапазон IPO на уровне 8,8−9,7 ₽ за акцию

Размер лота составит 10 акций. В рамках размещения предусмотрен локап-период на шесть месяцев для мажоритарного акционера. Для поддержания цены «АПРИ» внедрит механизм стабилизация в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Сбор заявок на покупку бумаг начнется 22 июля и продлится неделю, до 29 июля.
О намерении провести IPO «АПРИ» объявила 3 июля. В ходе IPO девелопер предложит инвесторам от 5% до 10% капитала компании. Размещение акций на Мосбирже пройдет в формате cash-in, листинг предусмотрен во втором котировальном списке торговой площадки.
«АПРИ» — крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства. По данным на декабрь 2023 год, на долю компании приходилось 24% регионального рынка. Выручка девелопера по итогам прошлого года составила 6,6 млрд руб.