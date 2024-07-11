Девелопер «АПРИ» установил ценовой диапазон IPO на уровне 8,8−9,7 ₽ за акцию

Размер лота составит 10 акций. В рамках размещения предусмотрен локап-период на шесть месяцев для мажоритарного акционера. Для поддержания цены «АПРИ» внедрит механизм стабилизация в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Сбор заявок на покупку бумаг начнется 22 июля и продлится неделю, до 29 июля.