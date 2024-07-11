Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций

Центральный банк (ЦБ) России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, теперь таких критериев шесть. Как отметили в четверг, 11 июля, в пресс-службе регулятора, приказ ЦБ с обновлениями вступит в силу 25 июля 2024 года.

Источник: Reuters

В публикации напомнили, что ранее ЦБ определил три признака подозрительных операций, которые финансовые организации должны учитывать при совершении переводов. Они должны приостанавливать переводы на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы ЦБ о мошеннических счетах. Кроме того, важно не допускать нетипичные для клиента переводы, а также попытки совершить операцию с устройства, которое ранее использовалось мошенником.

В ЦБ уточнили, что первый новый критерий заключается в том, что банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции.

«Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела», — уточнили в регуляторе.

Согласно третьему новому признаку, финорганизации обяжут учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошенничестве.

«Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих SMS-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах», — объяснили в пресс-службе.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что в России с 25 июля заработает механизм, который предусматривает возмещение украденных мошенниками денег, если антифрод-системы банка некачественно сработали и допустили перевод злоумышленникам. Финансовая организация обязана возместить средства в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего.

Документ также предусматривает двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции необходимо уведомить клиента.