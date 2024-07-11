ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций

В публикации напомнили, что ранее ЦБ определил три признака подозрительных операций, которые финансовые организации должны учитывать при совершении переводов. Они должны приостанавливать переводы на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы ЦБ о мошеннических счетах. Кроме того, важно не допускать нетипичные для клиента переводы, а также попытки совершить операцию с устройства, которое ранее использовалось мошенником.