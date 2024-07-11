Британская экономика в мае вернулась к росту

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) опубликовало данные о динамике ВВП страны в мае, которая оказалась лучше прогнозов. В мае британская экономика выросла на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 0,2%.