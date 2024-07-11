Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британская экономика в мае вернулась к росту

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) опубликовало данные о динамике ВВП страны в мае, которая оказалась лучше прогнозов. В мае британская экономика выросла на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 0,2%.

Источник: Reuters

Лишь в первом квартале текущего года британская экономика вышла из рецессии, а в апреле показала нулевую динамику, поэтому майский рост оказался неожиданным для экспертов.

Драйверами положительной динамики стали сфера услуг (+0,3%) и строительство (+1,9%). В апреле сектор строительства показывал негативную динамику (-1,1%). Еще один крупный сектор экономики — производство — в мае вырос на 0,2%, тогда как в апреле он сократился на 0,9%.

На фоне позитивных новостей о динамике британской экономики сегодня утром фунт стерлингов укрепился к доллару США до $1,286, что стало максимальным уровнем с марта.