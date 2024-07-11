Британская экономика в мае вернулась к росту

Лишь в первом квартале текущего года британская экономика вышла из рецессии, а в апреле показала нулевую динамику, поэтому майский рост оказался неожиданным для экспертов.
Драйверами положительной динамики стали сфера услуг (+0,3%) и строительство (+1,9%). В апреле сектор строительства показывал негативную динамику (-1,1%). Еще один крупный сектор экономики — производство — в мае вырос на 0,2%, тогда как в апреле он сократился на 0,9%.
На фоне позитивных новостей о динамике британской экономики сегодня утром фунт стерлингов укрепился к доллару США до $1,286, что стало максимальным уровнем с марта.