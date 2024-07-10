Вложения инвесторов в стартапы не вышли числом, но выросли в объеме

Объем мирового венчурного рынка во втором квартале 2024 года увеличился на 7,9% по сравнению с первым и составил $65,7 млрд, следует из данных аналитической компании CB Insights — рынок растет второй квартал подряд. Число же сделок снижается девятый квартал подряд — во втором квартале 2024 года их было 6,2тыс., что на 7,5% меньше, чем в первом. В итоге средний размер сделки составил $14,4 млн (рост за год на 17%). Ранее аналитики ожидали в 2024 году восстановления венчурного рынка до уровня 2020 года (пик пришелся на 2021 год). Риск инвестиций в стартапы в 2023 году увеличился из-за геополитических проблем, роста процентных ставок и устойчиво высокой инфляции.
Второй квартал 2024 года стал рекордным по доле рынка, приходящейся на сделки со стартапами в сфере разработки решений на базе ИИ — 28%, или $18,3 млрд. В квартальном выражении рост этого рынка составил 32%, основной вклад в увеличение внесли сделки с xAI Илона Маска (компания привлекла $6 млрд, или почти 10% всего финансирования), CoreWeave, занимающейся облачными вычислениями в сфере ИИ ($1,1 млрд), и др.
Отметим, что рост геополитической напряженности подталкивает развитые страны к большей опоре на собственные технологии. В США и Европе число сделок со стартапами также снизилось, падение составило 8,5% и 5,8% соответственно — но объемы финансирования выросли на 10,2% и 12,9% соответственно. Финансирование же азиатских стартапов в квартальном исчислении впервые с 2014 года упало ниже отметки в $10 млрд, до $9,7 млрд (сокращение на 12,6%, число сделок снизилось на 11,5%). Наибольшее падение зафиксировано в Китае, где некоторые международные инвесторы оттягивают сделки или совсем отказались от них (объем рынка сократился на 59%, число сделок — на 11,4%).
В отраслевом разрезе наибольший рост финансирования стартапов привлекает финтех — к первому кварталу сектор вырос на 19%, до $8,9 млрд. Самые крупные сделки провели платежный сервис Stripe (привлек $694 млн) и платформа рыночной аналитики AlphaSense ($650 млн). Финансирование стартапов в области технологий для ритейла практически не изменилось и составило $5,6 млрд (кварталом ранее — $5,5 млрд), в сфере цифрового здравоохранения — упало на 25,6%, до $2,9 млрд.