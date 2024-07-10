Вложения инвесторов в стартапы не вышли числом, но выросли в объеме

Объем мирового венчурного рынка во втором квартале 2024 года увеличился на 7,9% по сравнению с первым и составил $65,7 млрд, следует из данных аналитической компании CB Insights — рынок растет второй квартал подряд. Число же сделок снижается девятый квартал подряд — во втором квартале 2024 года их было 6,2тыс., что на 7,5% меньше, чем в первом. В итоге средний размер сделки составил $14,4 млн (рост за год на 17%). Ранее аналитики ожидали в 2024 году восстановления венчурного рынка до уровня 2020 года (пик пришелся на 2021 год). Риск инвестиций в стартапы в 2023 году увеличился из-за геополитических проблем, роста процентных ставок и устойчиво высокой инфляции.