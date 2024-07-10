В Госдуме хотят установить верхние границы стоимости авиабилетов

Как стало известно «Ъ», депутаты Госдумы намерены до конца года подключиться к установлению в РФ ограничений верхней границы цен на авиабилеты. Состав рабочей группы по вопросам тарифообразования на транспорте, которая займется этим вопросом, профильный комитет Госдумы утвердил на заседании 9 июля. Этому предшествовало заседание комитета в июне при участии Минтранса и ФАС. По данным источников «Ъ», тогда обсуждалось, что верхняя планка цены может быть установлена только для определенных категорий билетов. По словам знакомого с обсуждением источника «Ъ», критерии могут быть аналогичны с ОАО РЖД, где цены в плацкартных и общих вагонах регулируются ФАС.
Дмитрий Вахруков, замглавы Минэкономики, 13 июня, «Интерфакс»:
Вопрос ценовой доступности — это ключевой вопрос, который сегодня, так или иначе, витает в воздухе.
Категории и критерии границ стоимости билетов будут прорабатываться правительством по запросу рабочей группы, уточнил «Ъ» глава комитета Евгений Москвичев. «Рабочая группа будет запрашивать в правительстве, в Минтрансе, перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных рейсах, и комиссия ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы», — пояснил он «Ъ». Сроки проработки инициативы господин Москвичев не уточнил.
По словам депутата Николая Харитонова, который называет себя автором инициативы, потолок цен на билеты должен быть приоритетно установлен для льготных категорий пассажиров и на ряде дополнительных маршрутов.
В целом динамическое ценообразование, по его словам, «должно иметь некоторые границы на всех рейсах, чтобы цена билета не взлетала в несколько раз». В ходе июньского совещания, продолжает он, депутаты учли доводы Минтранса и ФАС о росте издержек авиакомпаний. «Растут расходы на топливо, на аэропортовое обслуживание, на техобслуживание — рабочая группа будет искать компромисс, чтобы перевозчики не летали себе в ущерб», — заверил он. «Ъ» направил запрос в ФАС и Минтранс. Авиакомпании оперативный комментарий не предоставили.
В конце апреля ФАС в связи с «ростом числа жалоб» граждан на цены авиабилетов запросила у шести авиакомпаний, включая «Аэрофлот», пояснения о ценообразовании. В июне на полях ПМЭФ-2024 глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил журналистам, что группа проработала с ФАС ценообразование компании, «оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет».
В России уже действует ряд программ с субсидируемой за счет бюджета ценой перелета. Речь идет о программах по постановлениям правительства № 1242 (на региональных маршрутах), № 215 (из европейской части страны в Калининград и на Дальний Восток) и № 1172 (по Дальнему Востоку). Все программы фактически содержат ограничение стоимости авиабилетов, напоминает собеседник «Ъ» на авиарынке. Любое возможное расширение перечня таких маршрутов связано с вопросами бюджетных лимитов. «Если предложение депутатов выйдет за рамки действующих программ субсидирования, то оно фактически дискредитирует систему динамического ценообразования, применяемую во всей отрасли при формировании стоимости авиабилетов и позволяющую приобретать билеты заранее фактически ниже себестоимости перевозки», — указывает собеседник «Ъ». По его словам, это приведет к увеличению минимальных тарифов и снижению общего объема перевозок.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов считает, что предложение группы депутатов «малореализуемо, носит популистский характер» и приведет либо к банкротствам перевозчиков, либо к их уходу с неприбыльных маршрутов.
«Динамическое ценообразование позволяет продавать билеты без ограничения верхней планки стоимости за счет наличия платежеспособного спроса», — указывает он. Как отмечает эксперт, директивное ценовое регулирование не работает «ни в такси, ни в авиаперевозках». Хотя проработка некоторого ограничения динамики предельной цены билета, по его мнению, все же имеет смысл: «Чтобы билет со средней стоимостью в 5−7 тыс. руб. не дорожал в пределе в пять—десять раз».
По мнению господина Зотова, повышение авиаподвижности пассажиров необходимо решать другими методами. В частности, нужно проработать вопросы ужесточения позиции по росту аэропортовых сборов и стабилизировать рост цен на авиакеросин, указывает он.