В Госдуме хотят установить верхние границы стоимости авиабилетов

Как стало известно «Ъ», депутаты Госдумы намерены до конца года подключиться к установлению в РФ ограничений верхней границы цен на авиабилеты. Состав рабочей группы по вопросам тарифообразования на транспорте, которая займется этим вопросом, профильный комитет Госдумы утвердил на заседании 9 июля. Этому предшествовало заседание комитета в июне при участии Минтранса и ФАС. По данным источников «Ъ», тогда обсуждалось, что верхняя планка цены может быть установлена только для определенных категорий билетов. По словам знакомого с обсуждением источника «Ъ», критерии могут быть аналогичны с ОАО РЖД, где цены в плацкартных и общих вагонах регулируются ФАС.