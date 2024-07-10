Торговая платформа «Кифа» официально объявила о планах выйти на IPO

Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b «Кифа» планирует провести IPO на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении компании.
Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Структура размещения детально будет описана в объявлении об открытии книги заявок. Сделка пройдет по схеме cash-in, все привлеченные в ходе IPO средства компания намерена направить на финансирование инвестиционной программы в размере ₽1,7 млрд.
«Кифа» ожидает, что Мосбиржа включит ее бумаги во второй котировальный уровень. Планируется, что торги акциями начнутся до конца лета 2024 года. Минимальная величина заявки для инвесторов составит ₽10 тыс.
О том, что «Кифа» может провести первичное размещение своих акций на Мосбирже, в апреле писала газета «Ведомости». Тогда источники газеты сообщали, что компания планирует разместить 25−30% акций. Объем привлеченных средств оценивался в размере от ₽1,5 млрд до ₽2 млрд, что соответствует капитализации на уровне примерно ₽6−7 млрд.
Однако, комментируя планы по проведению IPO, основатель и председатель совета директоров компании Сунь Тяньшу в интервью «Ведомостям» ранее отмечал, что российский рынок «подвержен большим рискам». «В частности, он страдает от геополитического давления и абсорбирует все новости по санкционным пакетам, рынок периодически лихорадит. Поэтому мы должны понимать, что находимся в комфортной зоне, прежде чем примем решение», — сказал Тяньшу. Выбор российской юрисдикции для IPO он объяснил тем, что операционная деятельность «Кифы» ведется на территории России.
В июле совет директоров «Кифы» утвердил дивидендную политику. Согласно принятой дивполитике, компания планирует выплачивать дивиденды начиная с 2027 года в объеме до 50% от чистой прибыли по МСФО за предшествующий выплате год. Старт выплаты дивидендов запланирован после погашения текущего выпуска облигаций.
Дебют «Кифы» на российском фондовом рынке произошел в июне 2023 года, когда она разместила на Мосбирже облигации серии 001Р-01. Тогда номинальный объем выпуска составил ₽200 млн со ставкой ежеквартального купона 14,5% годовых. Спрос превысил предложение в два раза.
«Кифа» занимается оптовой торговлей потребительскими товарами между Россией и Китаем с помощью цифровой платформы. Площадка напрямую соединяет поставщиков и покупателей на территории стран ЕАЭС и КНР. Единственный акционер (100%) компании — ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» (QIFA SILU Technology Development).
По итогам 2023 года выручка «Кифы» выросла на 74,6%, до ₽5,7 млрд, торговый оборот (GMV) увеличился на 76%, до ₽6,7 млрд. Чистая прибыль при этом снизилась на 23,7% год к году, до ₽53,2 млн, из-за роста финансовых расходов и убытка от курсовых разниц.