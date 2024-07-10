Торговая платформа «Кифа» официально объявила о планах выйти на IPO

Однако, комментируя планы по проведению IPO, основатель и председатель совета директоров компании Сунь Тяньшу в интервью «Ведомостям» ранее отмечал, что российский рынок «подвержен большим рискам». «В частности, он страдает от геополитического давления и абсорбирует все новости по санкционным пакетам, рынок периодически лихорадит. Поэтому мы должны понимать, что находимся в комфортной зоне, прежде чем примем решение», — сказал Тяньшу. Выбор российской юрисдикции для IPO он объяснил тем, что операционная деятельность «Кифы» ведется на территории России.