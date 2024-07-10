Стало известно, ради чего работают россияне

До этого исследователи выяснили, что потерять работу сейчас боятся лишь 8% россиян, а 49% убеждены, что в случае необходимости смогут легко найти новую работу, соответствующую прежней. Доля безработных, уверенных, что они легко найдут работу, за год выросла на 13 процентных пункта, а с 2022 года — на 19.