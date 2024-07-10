Ситибанк объявил о прекращении работы своих дебетовых карт в сентябре

По состоянию на конец 2021 года у Citi было около $9,8 млрд кредитов, активов и других рисков, связанных с Россией, местными компаниями и их контрагентами, а также с Банком России. Ко второму кварталу 2022 года совокупный объем активов и обязательств группы в России составил $8,4 млрд, из которых на розницу и МСП пришлось примерно $1 млрд.