Россия в июне снизила добычу нефти на 114 тыс. б/с

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия в июне 2024 года снизила добычу нефти на 114 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 9,139 млн б/с, однако превысила план в рамках договоренностей по сделке ОПЕК+ на 161 тыс. б/с. Это следует из данных, представленных в ежемесячном докладе Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
В апреле показатель составлял 9,301 млн б/с, в мае — 9,253 млн б/с, средний уровень первого квартала — 9,431 млн б/с, второго — 9,231 млн б/с.
При этом уже в июне Россия с учетом всех добровольных сокращений добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ должна была снизить производство до 8,978 млн б/с. Таким образом, Россия превысила план по добыче нефти на 161 тыс. б/с.
Общий объем добровольных сокращений ОПЕК+ во втором квартале, как и в первом, составлял около 2,2 млн б/с.
При этом Россия в первом квартале сокращала поставки нефти на мировые рынки, а не добычу, на 500 тыс. б/с. Во втором квартале снижение показателей уже приходилось как на экспорт, так и на добычу. В среднем по трем месяцам добыча и экспорт должны были сократиться на 471 тыс. б/с. В апреле сокращение добычи Россией должно было составить 350 тыс. б/с, а экспорт — 121 тыс. б/с. В мае снижение добычи должно составить 400 тыс. б/с, экспорт — 71 тыс. б/с, в июне должна была снизиться только добыча — на 471 тыс. б/с. Таким образом, в июне РФ должна была добывать 8,978 млн б/с.
Ранее Минэнерго России заявляло, что страна в апреле и мае немного превышала объем добычи нефти в рамках добровольных сокращений по сделке ОПЕК+ из-за технических сложностей снижения производства. Но в июне вопрос перепроизводства должен был решиться.
До конца июня Россия должна была предоставить в секретариат ОПЕК план о компенсации недосокращенных объемов добычи в рамках своих добровольных обязательств.