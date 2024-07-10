Россия в июне снизила добычу нефти на 114 тыс. б/с

При этом Россия в первом квартале сокращала поставки нефти на мировые рынки, а не добычу, на 500 тыс. б/с. Во втором квартале снижение показателей уже приходилось как на экспорт, так и на добычу. В среднем по трем месяцам добыча и экспорт должны были сократиться на 471 тыс. б/с. В апреле сокращение добычи Россией должно было составить 350 тыс. б/с, а экспорт — 121 тыс. б/с. В мае снижение добычи должно составить 400 тыс. б/с, экспорт — 71 тыс. б/с, в июне должна была снизиться только добыча — на 471 тыс. б/с. Таким образом, в июне РФ должна была добывать 8,978 млн б/с.