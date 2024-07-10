«Росатом» и «Аэрофлот» запустят промкомплекс для выпуска запчастей к Airbus и Boeing

Там планируется выпускать компоненты для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов иностранного производства, а также элементы аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования. Все отечественные аналоги будут иметь сертификаты и допуск авиавластей к использованию на иностранных лайнерах.