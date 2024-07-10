Профсоюз работников Samsung объявил бессрочную забастовку

«Мы не разговаривали с руководством с момента начала забастовки в понедельник», — сообщил Reuters вице-президент профсоюза Ли Хён Кук. По его словам, в результате объявленной 8 июля забастовки производство чипов на некоторых линиях было нарушено. При этом в Samsung утверждали, что отказ работников от выполнения своих обязанностей не привел к сбоям в производстве.
По данным профсоюза, к забастовке присоединились 6,5 тыс. человек. С учетом пересмотренных требований, профсоюз требует увеличения заработной платы на 3,5%, бонусов и дополнительных выходных. Профсоюзы сочли недостаточными обещания руководства компании по увеличению зарплаты после прошедшей месяц назад забастовки — первой в истории Samsung.