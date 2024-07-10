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Профсоюз работников Samsung объявил бессрочную забастовку

Профсоюз работников южнокорейского производителя электроники Samsung объявил, что продлевает трехдневную забастовку на неопределенный срок. Она должна была завершиться 10 июля. Тем самым профсоюз планирует добиться переговоров с руководством компании.

Источник: Reuters

«Мы не разговаривали с руководством с момента начала забастовки в понедельник», — сообщил Reuters вице-президент профсоюза Ли Хён Кук. По его словам, в результате объявленной 8 июля забастовки производство чипов на некоторых линиях было нарушено. При этом в Samsung утверждали, что отказ работников от выполнения своих обязанностей не привел к сбоям в производстве.

По данным профсоюза, к забастовке присоединились 6,5 тыс. человек. С учетом пересмотренных требований, профсоюз требует увеличения заработной платы на 3,5%, бонусов и дополнительных выходных. Профсоюзы сочли недостаточными обещания руководства компании по увеличению зарплаты после прошедшей месяц назад забастовки — первой в истории Samsung.