Профсоюз работников Samsung объявил бессрочную забастовку

«Мы не разговаривали с руководством с момента начала забастовки в понедельник», — сообщил Reuters вице-президент профсоюза Ли Хён Кук. По его словам, в результате объявленной 8 июля забастовки производство чипов на некоторых линиях было нарушено. При этом в Samsung утверждали, что отказ работников от выполнения своих обязанностей не привел к сбоям в производстве.