Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября

Документ разрешает американским гражданам и компаниям платить в России налоги, уплачивать сборы и импортные пошлины, а также «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты» и другие подобные обязательные платежи в адрес Минфина или Центробанка при условии, что такие операции «совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности» граждан и организаций США в России.