Литва выписала рекордный штраф криптовалютной бирже за нарушение санкций против РФ

Payeer была основана в 2012 году и изначально была зарегистрирована в Грузии. Позднее она сменила место регистрации на Эстонию. Как отмечает литовский регулятор, в Литве ЗАО Payeer появилось в октябре 2022 года. Эта компания стала осуществлять деятельность в Литве после того, как местные власти лишили лицензии эстонское юрлицо. Сейчас на сайте Payeer указана регистрация в Парагвае.