Литва выписала рекордный штраф криптовалютной бирже за нарушение санкций против РФ

Компания-оператор криптовалютной биржи и электронной платежной системы признана виновной в нарушении санкций, введенных в отношении РФ. Она позволяла российским пользователям совершать переводы в рубли с площадки в банки России, находящиеся под санкциями ЕС, и в обратном направлении. За это регулятор оштрафовал компанию на €8,23 млн. Еще на €1,06 млн компания была оштрафована за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег.
Payeer была основана в 2012 году и изначально была зарегистрирована в Грузии. Позднее она сменила место регистрации на Эстонию. Как отмечает литовский регулятор, в Литве ЗАО Payeer появилось в октябре 2022 года. Эта компания стала осуществлять деятельность в Литве после того, как местные власти лишили лицензии эстонское юрлицо. Сейчас на сайте Payeer указана регистрация в Парагвае.
Регулятор установил, что Payeer нарушала антироссийские санкции ЕС в течение полутора лет. За это время у компании было не менее 213 тыс. клиентов, преимущественно из России, а ее выручка составила €164 млн.