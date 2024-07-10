Каким будет курс рубля 11 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в среду сохранял умеренно негативную динамику. Индекс Мосбиржи открылся чуть ниже уровня завершения предыдущей сессии и далее в основном двигался в красной зоне. При этом рубль терял позиции и к биржевому юаню, отметившемуся на отметке 12 рублей, и к доллару, который по индикаторам срочного рынка приблизился к 89.
Среди факторов давления на акции можно отметить технический эффект дивидендных отсечек, ожидания роста ключевой ставки ЦБ и ценовую неуверенность нефти. С конца минувшей недели баррель Brent подешевел более чем на $2,5, уйдя ниже $85.
Внешний фон был неоднозначным. Июньская потребительская инфляция в КНР не оправдала прогнозов из-за слабого внутреннего спроса несмотря на предпринимаемые властями меры экономической поддержки. Китайские индексы завершили торги среды в минусе. Европейские площадки, напротив, отскочили после спада предыдущего дня.
ОПЕК в опубликованном сегодня ежемесячном отчете сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 гг. на уровне 2,2 млн и 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), соответственно.
Завтра картину нефтяного рынка дополнит июньский отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Наиболее важная статистика дня выйдет в США: индекс потребительских цен за минувший месяц и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. АФК Система и МТС опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал, Аэрофлот раскроет операционные результаты за июнь 2024 г.
Завтра ожидается дивидендный гэп в тяжеловесных акциях Сбербанка, он может отнять у индекса до 50 п. Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 июля- 2950−3075 п.
Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца недели — 11,8−12,1, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 87,5−89,5. После того как власти ослабили опоры рубля, смягчив порог возврата экспортной выручки и сократив на 30% ежедневные чистые продажи валюты в рамках бюджетного правила, юань, доллары и евро подтянулись ближе к экономически обоснованным уровням. На этой неделе рубль приостановил снижение, курсовая динамика консолидировалась. Биржевой юань вернулся под 12 рублей, официальные доллар и евро завязли у 88 и 95 рублей, соответственно. По-видимому, импортеры перенастраивают товарно-денежные каналы не столь оперативно, тогда как экспорт нефти по комфортным ценам транслируется в рост предложения иностранных денег. При этом в пользу рубля продолжает играть жесткая ДКП.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»