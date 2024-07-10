Каким будет курс рубля 11 июля 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца недели — 11,8−12,1, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 87,5−89,5. После того как власти ослабили опоры рубля, смягчив порог возврата экспортной выручки и сократив на 30% ежедневные чистые продажи валюты в рамках бюджетного правила, юань, доллары и евро подтянулись ближе к экономически обоснованным уровням. На этой неделе рубль приостановил снижение, курсовая динамика консолидировалась. Биржевой юань вернулся под 12 рублей, официальные доллар и евро завязли у 88 и 95 рублей, соответственно. По-видимому, импортеры перенастраивают товарно-денежные каналы не столь оперативно, тогда как экспорт нефти по комфортным ценам транслируется в рост предложения иностранных денег. При этом в пользу рубля продолжает играть жесткая ДКП.