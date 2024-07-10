Инвесторы сократили объем вложений в стрит-ритейл

Как сообщает издание «Коммерсант», после снижения доходности и сложностей со сдачей площадей в аренду, неквалифицированные инвесторы стали терять интерес к стрит-ритейлу и обратили внимание на банковские вклады.
Аналитики прогнозируют, что предложение на рынке стрит-ритейла будет расти из-за активного строительства, но разворот тренда не ожидается. Сделки с кредитами стали менее выгодными. По мнению консультанта направления стрит-ритейла Ивана Баринова, в ближайшее время активность не вырастет, коммерческая недвижимость продолжит проигрывать вкладам, а активы перестанут дорожать.
По данным компании «Магазин магазинов», в первом полугодии объем инвестиций в помещения стрит-ритейла в Москве составил 506 млрд рублей, что на 34% меньше, чем в прошлом году. Львиная доля покупателей помещений — инвесторы с небольшими бюджетами, медианная стоимость сделки — 35 млн рублей. За последний год количество объектов на продажу в пределах Бульварного кольца снизилось на 30%, между Бульварным и Садовым кольцами — на 2%, а между Садовым и Третьим транспортным кольцом — на 18%. В зоне между Третьим транспортным кольцом и МКАД снижение составило 4%. За МКАД количество объектов на продажу увеличилось на 60%, а в Новой Москве — на 45%.
Рост цен приводит к снижению доходности: год назад на помещении под супермаркет можно было зарабатывать 8,7% в год, сейчас — 8,2%. Банковские депозиты и облигации могут приносить 15−20%, поэтому аналитики связывают снижение инвестиций в стрит-ритейл с переориентацией на вклады.
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Виктория Воропаева