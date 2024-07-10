Инвесторы сократили объем вложений в стрит-ритейл

По данным компании «Магазин магазинов», в первом полугодии объем инвестиций в помещения стрит-ритейла в Москве составил 506 млрд рублей, что на 34% меньше, чем в прошлом году. Львиная доля покупателей помещений — инвесторы с небольшими бюджетами, медианная стоимость сделки — 35 млн рублей. За последний год количество объектов на продажу в пределах Бульварного кольца снизилось на 30%, между Бульварным и Садовым кольцами — на 2%, а между Садовым и Третьим транспортным кольцом — на 18%. В зоне между Третьим транспортным кольцом и МКАД снижение составило 4%. За МКАД количество объектов на продажу увеличилось на 60%, а в Новой Москве — на 45%.