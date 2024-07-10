«Интерфакс»: Минфин хочет разрешить торги цифровой валютой для ряда инвесторов

В апреле в Госдуму была внесена новая редакция законопроекта о международных расчетах в криптовалюте. Проект позволит Банку России уже с 1 сентября 2024 года приступить к созданию экспериментальной площадки для этих целей. Шаги по проведению эксперимента Банк России должен будет согласовывать с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.
Минфин, как пишет «Интерфакс», в своем отзыве на проект закона указал, что расчеты в цифровых валютах для участников ВЭД можно разрешить в рамках не специального, а общего регулирования. Для этого необходимо признать цифровую валюту в качестве валютной ценности. При этом, по словам источника, Минфин в качестве эксперимента предлагает разрешить биржам и торговым системам торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов и в данном случае признать цифровую валюту товаром.
Интерфакс отмечает, что критерии отнесения инвесторов к категории «особо квалифицированных» в проекте заключения правительства не приводятся. Агентство предполагает, что если новые предложения будут прописаны в указанных законопроектах, то расчеты в цифровых валютах разрешат всем участникам ВЭД, а покупку цифровой валюты на российских биржах — ограниченному кругу инвесторов в рамках эксперимента.
В реестре лицензий бирж и торговых систем Банка России (.xlsx), по данным на 5 июля, находятся семь организаций: Мосбиржа, СПБ биржа, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ), «Восточная биржа», «Национальная товарная биржа» и биржа «ЦТС».
Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Криптовалюта в пользу экспортеров».