«Интерфакс»: Минфин хочет разрешить торги цифровой валютой для ряда инвесторов

Минфин, как пишет «Интерфакс», в своем отзыве на проект закона указал, что расчеты в цифровых валютах для участников ВЭД можно разрешить в рамках не специального, а общего регулирования. Для этого необходимо признать цифровую валюту в качестве валютной ценности. При этом, по словам источника, Минфин в качестве эксперимента предлагает разрешить биржам и торговым системам торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов и в данном случае признать цифровую валюту товаром.