Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индекс МосБиржи будет пытаться устоять выше 3000 пунктов

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились, отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик
Источник: Freepik

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,5% и 2,3% соответственно, ускорив снижение в период дивидендных отсечек. Рублевый индикатор опустился ниже 3100 пунктов со следующей поддержкой 3025 пунктов и вскоре рискует протестировать минимум прошлого месяца 2996 пунктов. Долларовый РТС упал ниже 1100 пунктов и также держит курс на июньский минимум 1072 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился менее чем на 0,5%, достигнув 11,94 ₽ Китайская валюта пытается устоять выше поддержки 11,90 ₽ (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и избежать дальнейшего ослабления. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,00 ₽ и 95,35 ₽ соответственно, почти не изменившись по сравнению с уровнями предыдущего дня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением ввиду более низких цен на нефть и отсутствия веских поводов для повышения, но по ходу дня может попытаться стабилизироваться после сильного падения накануне. Акции НМТП откроются с дивидендным гэпом примерно в 8%. Сегодня же с дивидендами за 2023 год последний день торгуются акции Сбербанка и ФосАгро. Ожидаемая завтра дивидендная отсечка по Сбербанку сегодня может удержать индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов, но риски завершения недели ниже психологически важной отметки велики. В среду вечером статистика также может показать ускорение потребительской инфляции РФ в июне до 8,6% г/г, подтверждая актуальность жесткой политики ЦБ РФ.

События дня:

  • ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
  • выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
  • отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
  • индекс потребительских цен России в июне (19.00 мск)
  • акции Сбербанка, ФосАгро и Элемента последний день торгуются с дивидендами
  • саммит НАТО

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».