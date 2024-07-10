Индекс МосБиржи будет пытаться устоять выше 3000 пунктов

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением ввиду более низких цен на нефть и отсутствия веских поводов для повышения, но по ходу дня может попытаться стабилизироваться после сильного падения накануне. Акции НМТП откроются с дивидендным гэпом примерно в 8%. Сегодня же с дивидендами за 2023 год последний день торгуются акции Сбербанка и ФосАгро. Ожидаемая завтра дивидендная отсечка по Сбербанку сегодня может удержать индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов, но риски завершения недели ниже психологически важной отметки велики. В среду вечером статистика также может показать ускорение потребительской инфляции РФ в июне до 8,6% г/г, подтверждая актуальность жесткой политики ЦБ РФ.