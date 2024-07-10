Индекс МосБиржи будет пытаться устоять выше 3000 пунктов

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,5% и 2,3% соответственно, ускорив снижение в период дивидендных отсечек. Рублевый индикатор опустился ниже 3100 пунктов со следующей поддержкой 3025 пунктов и вскоре рискует протестировать минимум прошлого месяца 2996 пунктов. Долларовый РТС упал ниже 1100 пунктов и также держит курс на июньский минимум 1072 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился менее чем на 0,5%, достигнув 11,94 ₽ Китайская валюта пытается устоять выше поддержки 11,90 ₽ (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и избежать дальнейшего ослабления. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,00 ₽ и 95,35 ₽ соответственно, почти не изменившись по сравнению с уровнями предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением ввиду более низких цен на нефть и отсутствия веских поводов для повышения, но по ходу дня может попытаться стабилизироваться после сильного падения накануне. Акции НМТП откроются с дивидендным гэпом примерно в 8%. Сегодня же с дивидендами за 2023 год последний день торгуются акции Сбербанка и ФосАгро. Ожидаемая завтра дивидендная отсечка по Сбербанку сегодня может удержать индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов, но риски завершения недели ниже психологически важной отметки велики. В среду вечером статистика также может показать ускорение потребительской инфляции РФ в июне до 8,6% г/г, подтверждая актуальность жесткой политики ЦБ РФ.
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