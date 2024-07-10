Импорт продолжает сжиматься

Статистика торговли по макрорегионам (по странам она по-прежнему закрыта) свидетельствует о сохранении прежних тенденций. Экспорт товаров в Европу снизился в январе—мае на 37,4%, до $26 млрд. Вероятно, этот произошло за счет продолжающегося сокращения вывоза из РФ нефтепродуктов, никеля, природного газа, удобрений, а также железа и стали — что отражено в данных Евростата (подробнее см. «Ъ» от 30 мая).
По статистике ФТС, импорт в РФ из Европы за январь—май год к году сократился на 16,6%, до $28,5 млрд. Отметим, по оценкам Евростата, сейчас доля РФ в европейском экспорте составляет 1,4%, в европейском импорте — 1,6%. Для сравнения: в первом квартале 2022 года эти показатели колебались вблизи 3% и 9% соответственно.
По данным таможенной службы, экспорт российских товаров в Азию в первые пять месяцев года вырос на 10,1%, до $130,4 млрд, импорт снизился на 4,1%, до $71,8 млрд. Рост экспорта в регион отражает продолжающуюся переориентацию российских поставок на Восток. Сокращение импорта, по всей видимости, объясняется опасениями вторичных санкций, которыми Пекину за поставки в РФ товаров двойного назначения угрожает Вашингтон. По данным Главного таможенного управления КНР, китайский экспорт в РФ за январь—май год к году сократился на 1,8%, до $41,8 млрд.
Разбивка по группам товаров свидетельствует о том, что год к году за январь—май на 2%, до $107,7 млрд, был увеличен экспорт минеральной продукции. Сократились в годовом выражении поставки металлов и изделий из них (на 0,5%, до $23,4 млрд), а также продовольственных товаров и сельхозсырья (на 6,4%, до $17,7 млрд). Что касается импорта, то заметным в опубликованной статистике выглядит снижение ввоза продукции химической промышленности (на 16,5%, до $20,7 млрд), а также машин, оборудования, транспортных средств (на 4,9%, до $54,6 млрд).