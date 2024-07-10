Импорт продолжает сжиматься

Разбивка по группам товаров свидетельствует о том, что год к году за январь—май на 2%, до $107,7 млрд, был увеличен экспорт минеральной продукции. Сократились в годовом выражении поставки металлов и изделий из них (на 0,5%, до $23,4 млрд), а также продовольственных товаров и сельхозсырья (на 6,4%, до $17,7 млрд). Что касается импорта, то заметным в опубликованной статистике выглядит снижение ввоза продукции химической промышленности (на 16,5%, до $20,7 млрд), а также машин, оборудования, транспортных средств (на 4,9%, до $54,6 млрд).