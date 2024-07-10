Госдума приняла закон об индексации акцизов на табачную продукцию

Отмечается, что акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак в период с 2025 по 2027 год будет составлять от 4 657 до 5 037 рублей за 1 кг. На сигары в этот же отрезок — от 315 рублей за штуку до 341. Также закон затронул сигареты и папиросы, табак, предназначенный для потребления путем нагревания.