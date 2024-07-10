Госдума приняла закон о повышении налога на прибыль организаций

В финансово-экономическом обосновании к документу отмечается, что только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25% с учетом вычетов в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит около 1,6 трлн рублей. Всего за 2025−2027 годы в бюджет поступят около 5 трлн рублей.