Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 8,59%

По данным статистики, продовольственные товары в июне подорожали на 0,63% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 9,81%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,29% в месячном выражении и на 7,01% по сравнению с июнем 2023 года. Стоимость услуг подорожала на 1,06% к маю 2024 года и на 8,79% в годовом выражении.