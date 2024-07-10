ФАС привязывает лимиты льготного потребления для граждан к региональным показателям

ФАС направила в правительство новую концепцию механизма дифференциации тарифов для населения, в рамках которого ставка увеличивается при росте потребления домохозяйства («Ъ» видел документ от 26 июня). Служба хочет установить максимальную планку потребления по льготным тарифам, которая будет рассчитываться на основе норматива потребления и фактического среднего потребления электроэнергии в регионе.
Сейчас в тех регионах, где введен дифференцированный тариф для населения (их 57), льготный диапазон устанавливается региональными властями без привязки к каким-либо базовым показателям потребления, в большинстве случаев он составляет 10−15 тыс. кВт•ч в месяц. Это в разы выше среднестатистического потребления, по данным НИУ ВШЭ. Да и сверх льготного диапазона тарифы обычно растут незначительно (иногда на 1 коп.). Промышленность, которая доплачивает за снижение тарифов для граждан (в 2024 году на этой уйдет 300 млрд руб.), критиковала формальный подход регионов к новой системе оплаты электроэнергии гражданами, после чего вице-премьер Александр Новак поручил ФАС, Минэнерго и Минэкономики усовершенствовать механизм (см. «Ъ» от 2 февраля).
Концепция, предложенная ФАС, не содержит детальных расчетов.
По подсчетам Сергея Сасима из НИУ ВШЭ, новая планка льготного потребления будет варьироваться от 120 до 610 кВт•ч в месяц в зависимости от региона.
В отопительный сезон объем льготного потребления для домохозяйств с электроотоплением будут повышать до 7,5 тыс. кВт•ч в месяц, следует из материалов ФАС. Потребление сверх льготного объема должно оплачиваться по экономически обоснованным ценам. В ФАС комментарий не предоставили.
В среднем, по подсчетам Сергея Сасима, тариф для домохозяйства сверх льготного потребления может вырасти на 40%. Средний тариф для граждан в РФ сейчас — 5,36 ₽ за 1 кВт•ч (1,58−8,58 ₽ в зависимости от региона), а экономически обоснованная цена электроэнергии — 7,49 ₽ Максимальный объем поставки по такой цене может быть вдвое больше льготного объема, а в отопительный сезон для домохозяйств с электроустановками — до 9,4 тыс. кВт•ч в месяц.
Поставка энергии свыше второго диапазона потребления может оказаться еще дороже — на уровне конечной цены для бизнеса на низком уровне напряжения, следует из материалов ФАС. В среднем по стране этот показатель — 8,32 ₽ за 1 кВт•ч (4,85−11,87 ₽ в зависимости от региона), уточняет Сергей Сасим.
В Минэнерго, по данным «Ъ», предлагают установить максимальный уровень льготного потребления около 1,1 тыс. кВт•ч в месяц, а второй диапазон — до 5,6 тыс. кВт•ч в неотопительный сезон. В Минэнерго также считают, что тариф сверх льготного потребления должен «ликвидировать экономический стимул скрытого перехода» юрлиц на потребление под видом населения. В Минэнерго, Минэкономики и правительстве не ответили на запросы «Ъ».
В «Сообществе потребителей энергии» (лобби промышленных потребителей электроэнергии) поддерживают намерение регуляторов сделать необходимый и реальный шаг к сокращению перекрестного субсидирования. «Ожидаем, что власти не остановятся на этом в борьбе с “перекресткой” и перейдут к адресным субсидиям в части бытового потребления, повышению эффективности и сокращению затрат сетевых организаций, в том числе за счет организации вторичного рынка сетевой мощности и налогового маневра», — говорят там.
Сергей Сасим указывает, что в концепции ФАС четко обозначены цели механизма: сокращение перекрестного субсидирования и серого майнинга криптовалюты в бытовом секторе, а также стимулирование энергоэффективности.
Без радикального пересмотра подходов реализация обозначенных задач невозможна, а сам механизм не имеет смысла, уверен он.
Сергей Роженко из Kept говорит, что подход ФАС направлен на формирование общих правил для регионов по снижению объемов «перекрестки» с фокусом на «обеление» коммерческого потребления малого и среднего бизнеса. Алексей Фаддеев из ИПЕМ отмечает, что предложения ФАС выглядят компромиссным вариантом. Предельный уровень потребления заметно снижен относительно текущих значений, но выше среднедушевого потребления в стране (около 100 кВт•ч на человека в месяц) и предельных объемов в рамках социальной нормы, указывает он. С учетом сбалансированности, по словам аналитика, предложение может быть принято.