ФАС привязывает лимиты льготного потребления для граждан к региональным показателям

Сейчас в тех регионах, где введен дифференцированный тариф для населения (их 57), льготный диапазон устанавливается региональными властями без привязки к каким-либо базовым показателям потребления, в большинстве случаев он составляет 10−15 тыс. кВт•ч в месяц. Это в разы выше среднестатистического потребления, по данным НИУ ВШЭ. Да и сверх льготного диапазона тарифы обычно растут незначительно (иногда на 1 коп.). Промышленность, которая доплачивает за снижение тарифов для граждан (в 2024 году на этой уйдет 300 млрд руб.), критиковала формальный подход регионов к новой системе оплаты электроэнергии гражданами, после чего вице-премьер Александр Новак поручил ФАС, Минэнерго и Минэкономики усовершенствовать механизм (см. «Ъ» от 2 февраля).