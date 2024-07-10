Экономисты рассказали о размере «подушек безопасности» богатых россиян

Более четверти обеспеченных россиян (27%) смогут вести привычный образ жизни год и более даже в случае утраты всех источников дохода. Таковы результаты опроса, проведенного исследователями из НИУ ВШЭ среди состоятельных россиян в рамках проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств» (есть в распоряжении Forbes).
Иными словами, у этих россиян сбережения превышают совокупный семейный годовой доход — среди населения в целом такая ситуация характерна лишь для 3%, отмечают авторы исследования. Еще у 30% обеспеченных граждан «подушки безопасности» хватит на 5−12 месяцев (у населения в целом так только у 9%), у 27% — на два-четыре месяца, и лишь 8% из категории обеспеченных россиян хватит сбережений на месяц или менее, притом что для населения в целом такая ситуация характерна для двух третей.
К обеспеченным россиянам НИУ ВШЭ относит людей из верхних 10% населения по доходам (верхний дециль). Границей для включения россиян в число респондентов исследователи сделали уровень среднедушевых доходов верхних 10% населения по доходам в месяц по данным Росстата в 2022 году. Этот уровень доходов — около 500 000 рублей на семью с одним ребенком или 660 000 рублей на семью с двумя детьми. В то же время, по данным Росстата за 2023 год, больше чем у четверти всего населения России (26,2%) среднедушевые доходы составляют от 27 000 до 45 000 рублей в месяц, и лишь у 11,2% граждан они превышают 100 000 рублей.
Подавляющее большинство состоятельных россиян (94%) формирует сбережения, притом что в целом по стране такое поведение характерно только для трети россиян. Более половины граждан из верхнего дециля откладывают от 11% до 30% своего дохода, почти у каждой десятой состоятельной семьи больше половины доходов уходит на формирование сбережений. Большая часть состоятельных граждан (60%) старается делать сбережения регулярно, причем такое поведение больше характерно для более молодых обеспеченных россиян (18−24 года) — они делают регулярные накопления в пять раз чаще, чем, например, люди 55−64 лет.
Значительная часть участников исследования НИУ ВШЭ выбирает консервативную стратегию формирования сбережений — 43% полагаются исключительно на банковские вклады и наличные. Остальные 57% обеспеченного населения используют более сложные модели: покупают акции, облигации, вкладывают в паевые инвестфонды, в свой бизнес
Как правило, обеспеченные россияне не рассматривают кредиты как инструмент решения финансовых проблем — только 19% из них рассмотрели бы возможность взять кредит в затруднительной ситуации, остальные предпочли бы снизить расходы или «распечатать» накопления. В то же время долговые обязательства есть у 44% опрошенных, и это выше, чем по населению в целом (29%). Такая ситуация связана с распространенностью в группе состоятельных россиян ипотечных кредитов (они есть у 21%), притом что в целом по населению жилищные займы есть лишь у 9%, указывают авторы исследования. Больше чем для половины обеспеченных россиян регулярные траты на обслуживание кредитов не слишком обременительны — они не превышают 20% от их ежемесячного дохода.
По мнению ведущего научного сотрудника ФНИСЦ РАН Василия Аникина, семьи с доходом 500 000 рублей на троих можно считать богатыми, если брать в расчет, что средние доходы россиян не превышают 45 000 рублей. «Это почти четырехкратное превышение среднего (и пятикратное — медианного) уровня доходов. В мировой практике обеспеченными (высокодоходными) считают домохозяйства с двукратным превышением доходов по отношению к медиане, богатыми — трехкратным», — пояснил он.
Самые богатые люди в России относятся к первому центилю (верхний 1%) по уровню доходов. Как отмечает проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, учитывая то, что в стране всего около 56,5 млн домохозяйств, это порядка 1 млн человек. «Эти люди — основные инвесторы в России. Они вкладываются в крупные прибыльные бизнесы, в дорогую элитную недвижимость», — говорит она. Более молодые из них — самые рискованные, они предпочитают инвестировать в венчурные компании, добавила эксперт.
«Ключевое отличие верхнего 1% от верхнего дециля состоит в том, что у этих россиян доля заработной платы в совокупном доходе уже сведена к нулю, а большую часть составляют доходы от собственных бизнесов (как правило, их несколько) и инвестиционных проектов, в том числе зарубежных», — добавил Василий Аникин.
По его словам, если в условиях санкций и инфляции верхний дециль еще испытает проблемы с удовлетворением характерных для этого слоя потребностей, например, связанных с необходимостью обновления премиального автомобиля или покупкой премиальной недвижимости (стоимостью более 600 000 рублей за 1 кв. м), то у верхнего центиля таких проблем нет — им хватает текущих доходов для закрытия потребностей без необходимости снижать норму сбережений. «Ключевая проблема для них в другом — это сохранение денег и поиск устойчивых ниш для инвестиций в новых реалиях», — сказал Василий Аникин.
Чтобы российская экономика укреплялась, государству нужно развивать частные инвестиции, расширяя тем самым средний класс, считает Лилия Овчарова. Для этого механизмы инвестирования следует сделать более безопасными, например, чтобы власти взяли на себя часть рисков в случае заморозки средств, пояснила она.