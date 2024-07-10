Экономисты рассказали о размере «подушек безопасности» богатых россиян

Как правило, обеспеченные россияне не рассматривают кредиты как инструмент решения финансовых проблем — только 19% из них рассмотрели бы возможность взять кредит в затруднительной ситуации, остальные предпочли бы снизить расходы или «распечатать» накопления. В то же время долговые обязательства есть у 44% опрошенных, и это выше, чем по населению в целом (29%). Такая ситуация связана с распространенностью в группе состоятельных россиян ипотечных кредитов (они есть у 21%), притом что в целом по населению жилищные займы есть лишь у 9%, указывают авторы исследования. Больше чем для половины обеспеченных россиян регулярные траты на обслуживание кредитов не слишком обременительны — они не превышают 20% от их ежемесячного дохода.