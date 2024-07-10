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ЦБ может исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых

Центробанк к осени может исключить несколько банков из списка системно значимых кредитных организаций (СЗКО), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. По его словам, может быть пересмотрен статус Райффайзенбанка, который сокращает присутствие в России.

Источник: РИА "Новости"

Утверждается, что также из перечня могут исключить Росбанк, который находится в процессе интеграции с Т-банком.

Другой собеседник газеты из неназванного банка также считает исключение Райффайзенбанк из перечня СЗКО «вопросом времени». Еще один источник «Ведомостей» убежден, что «ФК Открытие» покинет перечень системно значимых банков после его окончательного поглощения ВТБ.

Официальный представитель ЦБ отказался комментировать информацию, но уточнил, что при формировании списка СЗКО всегда учитываются «изменения в масштабах деятельности и значимости банков».

В марте 2023 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank (RBI) закрыть бизнес в России. Минфин США грозил Raiffeisen отключением от американской финансовой системы в связи со сделками банка, связанными с РФ. Глава Raiffeisen Йоханн Штробль обещал, что компания начнет сокращать бизнес в России в третьем квартале этого года. По данным Reuters, ЕЦБ, США и Австрия усиливают давление на RBI.