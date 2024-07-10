ЦБ может исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых

В марте 2023 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank (RBI) закрыть бизнес в России. Минфин США грозил Raiffeisen отключением от американской финансовой системы в связи со сделками банка, связанными с РФ. Глава Raiffeisen Йоханн Штробль обещал, что компания начнет сокращать бизнес в России в третьем квартале этого года. По данным Reuters, ЕЦБ, США и Австрия усиливают давление на RBI.