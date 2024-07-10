Bloomberg узнал о трастах для «замороженных» миллиардеров

Так, Хаус считает, что «оживленный» человек будет отличаться в глазах закона, отчасти потому, что он не сможет считаться прямым бенефициаром трастов, так как они были основаны для будущих клиентов, в числе которых будет «оживленная версия». В то же время специалист по недвижимости из Флориды Пегги Хойт полагает, что «оживленный» человек юридически будет считаться тем же самым человеком, что и основавший траст. По ее словам, на сегодняшний день даже определение «возрождение» четко не определено, а трастам нужны активные бенефициары.