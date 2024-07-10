Bloomberg: страны Восточной Европы намерены построить не менее 12 атомных энергоблоков

«Страны — от Чехии до Румынии — разрабатывают планы по реализации инициативы, которую некоторые назвали “крупнейшим проектом века”, — отмечается в сообщении. При этом первую энергоустановку могут ввести в эксплуатацию до конца текущего десятилетия. Агентство уточняет, что правительства стран региона также заручились политической поддержкой для строительства новых атомных объектов на фоне стремления Европейского союза достигнуть углеродной нейтральности и снизить зависимость от импорта российского газа. Как утверждается, всего восточноевропейские государства выделят почти €130 млрд на строительство по меньшей мере 12 атомных энергоблоков.