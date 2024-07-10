Apple подорожала до рекордного в истории уровня

При этом первая реакция рынка на презентацию новых продуктов с ИИ была негативной. Аналитики указывали, что Apple ничем не удивила, а поводом для роста продаж iPhone нет. Падали акции не только самой корпорации, но и ее поставщиков, однако затем инвесторы оценили нововведения.