«Аэрофлот» возобновит полеты на Гоа с 1 октября

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты на Гоа, говорится в сообщении компании.
«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево на Гоа. На воздушной линии будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке: «эконом» и «бизнес». Рейсы будут выполняться два раза в неделю", — отмечается в сообщении.
Вылеты из Москвы планируется выполнять по вторникам и субботам, обратные — по средам и воскресеньям. С 25 октября 2024 года добавится еще один рейс: с вылетом из Москвы по пятницам и обратным рейсом из Гоа по субботам.
Рейсы Москва — Гоа носят сезонный характер и выполняются в зимний сезон.