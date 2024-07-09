ВЦИОМ: 46% россиян планируют ремонт или строительные работы в этом году

Среди тех, кто будет проводить ремонт или строительные работы в этом году, 65% намерены делать это самостоятельно или с помощью близких и друзей, 14% заявили, что планируют нанять строительную или ремонтную бригаду, 10% опрошенных хотят нанять других узких специалистов.