ВЦИОМ: 46% россиян планируют ремонт или строительные работы в этом году

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Около половины (46%) россиян планируют в текущем году провести ремонтные или строительные работы у себя дома, 65% из них будут делать это самостоятельно или с помощью друзей и родственников, согласно результатам опроса ВЦИОМ.
Почти половина (46%) респондентов заявили, что планируют в этом году у себя дома провести ремонтные или строительные работы, 54% не планируют этого делать, согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Более половины (52%) опрошенных сообщили, что работы планируют проводить в частном доме, 43% — в квартире или комнате в многоквартирном доме, 9% — на земельном участке.
Среди тех, кто будет проводить ремонт или строительные работы в этом году, 65% намерены делать это самостоятельно или с помощью близких и друзей, 14% заявили, что планируют нанять строительную или ремонтную бригаду, 10% опрошенных хотят нанять других узких специалистов.
Четверо из десяти (40%) россиян, запланировавших в этом году ремонтные или строительные работы, планируют приобретать материалы в гипермаркетах для ремонта и строительства, 36% — в специализированных магазинах офлайн, 27% — на строительных рынках, 17% — на маркетплейсах.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30 июня 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.