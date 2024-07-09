В ВШЭ оценили, сколько зарабатывают россияне через онлайн-платформы

У представителей всех этих трех групп доход от платформенной занятости, как правило, не является единственным. Однако исследователи отмечают значительную разницу между оценками ежемесячных поступлений от работы через платформы и совокупного личного дохода. Ожидаемо они минимально отличаются у респондентов, указавших платформы в качестве основной занятости. В группе эпизодически подрабатывающих этот разрыв — примерно в четыре раза — сопоставим с аналогичным показателем для тех, у кого такая подработка регулярна.