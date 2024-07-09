В Турции и Казахстане растет популярность российских провайдеров

Как пишет издание «Коммерсант», в России спрос на услуги хостинг-провайдеров стабилизировался. Российские провайдеры, работающие в Турции и Казахстане, отмечают рост спроса на услуги виртуального размещения данных и сайтов. Это связано с тем, что компаниям, недавно вышедшим на рынки этих стран, нужны местные вычислительные мощности. Хостинг-провайдеры RuVDS и Serverspace также говорят о росте спроса на 50−75% в Турции и Казахстане по сравнению с прошлым годом и увеличении интереса к предоставлению VPS-серверов.
На российском рынке ситуация иная: новой аудитории нет, и всё идет к переделу доли старых клиентов. Средние игроки вынуждены повышать цены, а для крупных стимулом роста являются сделки по приобретению конкурентов.
На российский рынок хостинг-провайдеров за последний год повлияло новое регулирование. Согласно вступившим в силу прошлым летом поправкам к законам «О связи» и «Об информации», с 1 февраля 2024 года смогут работать только те хостеры, которые включены в реестр Роскомнадзора.
Технический директор К2 Cloud Кирилл Бойко отмечает, что российским компаниям приходится быстро адаптироваться к изменениям. В этих условиях проще крупным игрокам, готовящимся к изменениям заранее, не сбавляя темпов развития. В то же время малым игрокам может потребоваться пара лет. Не исключено, что рынок хостинга в России продолжит рост, а малые игроки могут выбрать другие юрисдикции.
Виктория Воропаева
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