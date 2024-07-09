В Турции и Казахстане растет популярность российских провайдеров

Как пишет издание «Коммерсант», в России спрос на услуги хостинг-провайдеров стабилизировался. Российские провайдеры, работающие в Турции и Казахстане, отмечают рост спроса на услуги виртуального размещения данных и сайтов. Это связано с тем, что компаниям, недавно вышедшим на рынки этих стран, нужны местные вычислительные мощности. Хостинг-провайдеры RuVDS и Serverspace также говорят о росте спроса на 50−75% в Турции и Казахстане по сравнению с прошлым годом и увеличении интереса к предоставлению VPS-серверов.