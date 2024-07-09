В ЦБ рассказали, как выгодно погасить кредиты при получении премии

«В первом сценарии вся премия направляется на погашение ипотеки. Тогда за счет досрочного погашения экономия на процентах составит 1,1 млн рублей, а срок кредита сократится на 4,5 года. Остаток кредита надо будет выплачивать еще около 12,5 года. Второй сценарий — “снежный ком”: всей полученной суммой погашаем потребкредит. В этом случае мы избавляемся полностью от одного из кредитов и экономим на процентах порядка 200 тыс. рублей», — сказала Овчинникова.