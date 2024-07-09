Треть резидентов «Сколково» имеют выручку полтриллиона рублей

Он также добавил, что число компаний с оборотом более 2 млрд руб. также серьезно выросло: если в 2017 году их было только три, то по итогам 2023 года превысило 30. В прошлом году число резидентов с выручкой от 500 млн руб. до 2 млрд руб. увеличилось еще на 283 компании.
Господин Каем отметил, что основными участниками проекта являются малые компании, которые могут приходить в «Сколково» вообще без выручки. «В действительности спрос очень быстро растет, но “долина смерти” на текущий момент оказывается еще более высушенной и жесткой, чем она была в 2010—2013 годах. С точки зрения венчурного финансирования нам нечем подкормить компании. Говоря об обрабатывающей промышленности, то в чистом виде венчурных фондов, поддержанных государством, нет. Мы оказываемся с компаниями, у которых есть хорошая IP, есть MVP, работающий прототип, но дальше необходимо делать конструкторскую документацию, выводить продукт в серию, и мы на этом деле спотыкаемся», — рассказал Кирилл Каем на сессии «Ъ» в рамках выставки-форума «Иннопром», проходящего в Екатеринбурге.
В 2023 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 43% по сравнению с 2022 годом. Наибольший темп роста продемонстрировали резиденты в сфере промышленных технологий — их выручка увеличилась на 85%.