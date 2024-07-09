Треть резидентов «Сколково» имеют выручку полтриллиона рублей

Господин Каем отметил, что основными участниками проекта являются малые компании, которые могут приходить в «Сколково» вообще без выручки. «В действительности спрос очень быстро растет, но “долина смерти” на текущий момент оказывается еще более высушенной и жесткой, чем она была в 2010—2013 годах. С точки зрения венчурного финансирования нам нечем подкормить компании. Говоря об обрабатывающей промышленности, то в чистом виде венчурных фондов, поддержанных государством, нет. Мы оказываемся с компаниями, у которых есть хорошая IP, есть MVP, работающий прототип, но дальше необходимо делать конструкторскую документацию, выводить продукт в серию, и мы на этом деле спотыкаемся», — рассказал Кирилл Каем на сессии «Ъ» в рамках выставки-форума «Иннопром», проходящего в Екатеринбурге.