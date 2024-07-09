Товарооборот России со странами ШОС в 2023 году вырос почти на 25%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023 году увеличился почти на 25% по сравнению с 2022 годом и достиг $333 млрд. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на сессии «Горизонт — 2035: Шанхайская организация сотрудничества — ось глобальной экономики» на Международной промышленной выставке «Иннопром».
«В экономическом плане наша страна является одним из активных участников объединения. Объем торговли России со странами ШОС за 2023 год увеличился почти на 25% и составил $333 млрд», — сказал министр.
Он также отметил, что прямые инвестиции РФ в страны ШОС достигли $10,2 млрд, примерно столько же пришло в Россию.