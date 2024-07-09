Товарооборот России со странами ШОС в 2023 году вырос почти на 25%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023 году увеличился почти на 25% по сравнению с 2022 годом и достиг $333 млрд. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на сессии «Горизонт — 2035: Шанхайская организация сотрудничества — ось глобальной экономики» на Международной промышленной выставке «Иннопром».