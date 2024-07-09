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СМИ: в ходе визита Моди в РФ будет обсуждаться долгосрочное соглашение по нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июля. /ТАСС/. Индийская делегация во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в ходе продолжающегося визита в Москву обсудит долгосрочное соглашение о поставках нефти из России в южноазиатскую республику. Об этом сообщила газета Economic Times.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

По данным издания, стороны обсуждают необходимость заключения долгосрочного соглашения, обеспечивающего бесперебойные поставки нефти из РФ в Индию по ценам со скидкой на фоне роста экспорта российских энергоносителей в эту страну.

Глава индийского правительства 8 июля прибыл с визитом в Москву, где пройдет 22-й российско-индийский саммит. Перед вылетом Моди заявил, что с нетерпением ждет возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его другом.

Вечером 8 июля лидеры РФ и Индии встретились в Ново-Огареве в неформальной обстановке. На 9 июля запланированы официальные переговоры делегаций двух стран. Как ожидается, в центре внимания будет экономическая повестка — вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли, производства и поставки удобрений.