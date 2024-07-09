СМИ: в ходе визита Моди в РФ будет обсуждаться долгосрочное соглашение по нефти

Вечером 8 июля лидеры РФ и Индии встретились в Ново-Огареве в неформальной обстановке. На 9 июля запланированы официальные переговоры делегаций двух стран. Как ожидается, в центре внимания будет экономическая повестка — вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли, производства и поставки удобрений.