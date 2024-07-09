Россиянам рассказали, как мошенники могут переоформить их жилье на себя

Во второй схеме мошенники используют нейросети. Собственник, продающий квартиру, якобы находится очень далеко, и сделку с ним можно обсуждать исключительно в Zoom. По словам юриста, покупатель и продавец вступают в диалог, но в действительности общается с покупателем мошенник, лицо которого сгенерировано с помощью нейросети таким образом, чтобы быть максимально похожим на реального собственника. Такие «фокусы» сейчас технологически осуществимы. Нигматуллина отметила, что дальше варианты развития событий могут быть разными — мошенник, к примеру, может напугать, что квартиру нужно брать срочно и моментально внести задаток до проверки документов. Получив задаток, аферист исчезает.