Россиян предупреждают о новом подорожании любимого напитка в 2024 году

В мае производство чая в Индии снизилось более чем на 30% по сравнению с прошлым годом и составило 90,92 млн кг. Это самый низкий показатель за более чем десять лет. Причиной такого спада стали аномальная жара и недостаток осадков. В северо-восточном штате Ассам, на который приходится более половины производства чая в стране, более 2 миллионов человек пострадали от сильного наводнения на реках в июле.