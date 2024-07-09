Россиян предупреждают о новом подорожании любимого напитка в 2024 году

Ожидается, что цены на чай в Индии останутся высокими из-за сокращения производства в ключевых регионах-производителях из-за экстремальных погодных условий. Рост цен может помочь индийской чайной промышленности, которая сталкивается с ростом издержек производства при почти неизменных ценах на чай за последнее десятилетие.
В мае производство чая в Индии снизилось более чем на 30% по сравнению с прошлым годом и составило 90,92 млн кг. Это самый низкий показатель за более чем десять лет. Причиной такого спада стали аномальная жара и недостаток осадков. В северо-восточном штате Ассам, на который приходится более половины производства чая в стране, более 2 миллионов человек пострадали от сильного наводнения на реках в июле.
Прогнозируется, что в 2024 году возникнет дефицит производства, который повлечет за собой существенный рост цен. Средняя стоимость чая может увеличиться на 16−20% из-за запрета на использование пестицидов. Однако это вряд ли приведёт к снижению объемов экспорта чая, поскольку многие покупатели после запрета на использование пестицидов увеличивают свои закупки.
По данным Министерства торговли, в первые четыре месяца 2024 года Индия экспортировала 92 миллиона килограммов чая, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Виктория Воропаева