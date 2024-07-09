Reuters: Норникель ведет переговоры с China Copper о переносе завода в Китай

О планах переноса медного завода из РФ в Китай сообщал в апреле глава «Норникеля» Владимир Потанин.
Руководители China Copper посетили Москву в июне, чтобы обсудить возможное создание совместного предприятия (СП), заявил один из собеседников агенства, добавив, что подробности сделки еще обсуждаются.
В апрельском интервью «Интерфаксу» господин Потанин сообщал, что «Норникель» может рассчитывать только на 80% от своих доходов досанкционного периода. Стоимость транзакций, различные комиссионные вознаграждения, оплата услуг посредников достигают 5−7% от стоимости продукции. «“Норникель” и его продукция не включены в санкционные списки, но компания сталкивается с последствиями добровольных отказов от российского товара в Европе, где формируется треть выручки компании», — заявил он. Владимир Потанин добавил, что на решение о переносе части мощностей в Китай повлияли и недавние санкции США и Великобритании, в результате которых London Metal Exchange (LME) запрещено принимать новые партии цветных металлов из России.
Отмечается, что решение о создании совместного предприятия будет принято в ближайшие несколько месяцев. Источник предположил, что продукция «Норникеля», скорее всего, будет потребляться внутри КНР. Также по данным двух других источников, производительность нового предприятия составит примерно 2% от глобального объема добычи, который в этом году, по оценкам экспертов, достигнет примерно 22 млн т. Reuters пишет, что «Норникель» произвел 425 тыс. т рафинированной меди за 2023 год, компания перерабатывает концентрат на медном заводе — предприятии, производящем готовую медь, которую можно поставлять на биржи.