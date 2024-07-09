Reuters: Норникель ведет переговоры с China Copper о переносе завода в Китай

В апрельском интервью «Интерфаксу» господин Потанин сообщал, что «Норникель» может рассчитывать только на 80% от своих доходов досанкционного периода. Стоимость транзакций, различные комиссионные вознаграждения, оплата услуг посредников достигают 5−7% от стоимости продукции. «“Норникель” и его продукция не включены в санкционные списки, но компания сталкивается с последствиями добровольных отказов от российского товара в Европе, где формируется треть выручки компании», — заявил он. Владимир Потанин добавил, что на решение о переносе части мощностей в Китай повлияли и недавние санкции США и Великобритании, в результате которых London Metal Exchange (LME) запрещено принимать новые партии цветных металлов из России.