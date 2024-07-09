Охота на танкеры: кто потеряет больше от блокировки «теневого флота»

Чиновники Минфина США предлагают администрации президента Джо Байдена вводить санкции против «теневого флота» нефтяных танкеров, который позволяет России экспортировать нефть на мировые рынки по цене выше 60 долларов за баррель, установленной Вашингтоном и его союзниками в 2022 году, сообщила The New York Times. Если цена выше, то судовым компаниям, финансовым и страховым фирмам стран «Большой семерки (G7)» запрещается участие в сделках по перевозке российской нефти.
Масштаб бедствия
Согласно оценке эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анны Кокоревой, санкции против танкеров могут привести к росту цен на сырье в мире.
«В таком случае цена вырастет на нефть всех сортов. Соответственно, издержки понесут основные потребители: США и КНР, что приведет к росту цен на их товары и услуги. Но такой маневр не очень выгоден Штатам», — отметила она.
В ноябре в США пройдут президентские выборы. Байден не хочет повторения истории 2022 года, когда его рейтинг в стране упал из-за череды рекордов цен на топливо на АЗС.
Она полагает, что для российских нефтяников санкции станут негативной новостью, так как повлекут за собой дополнительные издержки и затруднят логистику. Меры США также могут повлиять на финансовые показатели и дивидендные выплаты российских нефтяных компаний.
Не так страшен SDN-лист
Вашингтон и без этого периодически вводит санкции против танкеров «теневого флота», напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он пояснил, что следует разделять санкции против российских танкеров и танкеров «теневого флота», которые зарегистрированы в других странах.
Ранее США ввели санкции против крупнейшей российской судовой компании «Совкомфлот», чьи танкеры перевозят российское сырье на экспорт. Она попала в SDN-лист. «Это самые жесткие санкции, никакие экономические контакты с ними не разрешены — и с самой компанией, и с ее танкерами. Поэтому они перевозят исключительно российскую нефть в основном в Китай», — отметил он.
Минфин США также иногда рапортует об аресте танкеров других стран, которые перевозят российскую нефть на продажу по цене выше 60 долларов за баррель. Но аресты единичные из общего числа всех теневых танкеров: «немного, хотя на самом деле эти танкеры все известны». По зарубежным оценкам, весь мировой «теневой флот» танкеров может составлять 1000−1200 судов.
По мнению Юшкова, заблокировать «теневой флот» сложно, он восполняет свои потери после ареста танкеров, изолирован от западной финансовой и любой другой инфраструктуры. Его владельцы рассчитываются в национальных валютах, не заходят в европейские и американские порты. У собственников этих танкеров нет недвижимости, счетов и активов в США и ЕС. Данные суда обслуживаются в портах третьих стран. «И что самое главное, они не работают на международном рынке: они в обход санкций перевозят исключительно только российскую, иранскую, венесуэльскую нефть», — подчеркнул эксперт. Танкеры, перевозящие российскую нефть, принадлежат в основном не отечественным компаниям и зарегистрированы не в России.
«Вот, поэтому, им не страшно попасть в эти SDN-списки. В общем известны все компании, которые владеют этими танкерами, сами танкеры. Поэтому можно взять и сразу все санкции ввести против всех этих компаний, танкеров, чтобы с ними нельзя было заключать сделки, обслуживать», — считает Юшков.
Танкеры меняют «прописку»
По оценке аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, флот России составляет от 300 до 650 танкеров. После того, как в прошлом году США начали расширять санкции, включая в SDN-листы суда, перевозящие санкционную нефть, «Совкомфлот» начал менять порты приписки своих танкеров с Либерии на Габон. В конце февраля была информация, что около 78 судов сменили флаг.
В конце апреля текущего года Международная группа страховщиков (P&I) заявила, что уже около 800 танкеров, которые ранее были под контролем организации, мигрировали в «теневой флот».
«При этом, мы считаем важным подчеркнуть, что сам термин “теневой флот” не является абсолютно корректным. “Теневой флот” является таковым только для тех сторон, которые полностью признают легитимность SDN-листов. При этом, как показывает практика, это отнюдь не мешает этим странам пользоваться ситуацией, приобретая энергоносители из России, хотя бы и обходным путем», — подчеркнул Дудченко.
По его словам, для других юрисдикций — дружественных и нейтральных России стран — «теневой флот» как раз «теневым» и не является. Российских страховщиков, например, признают в тех странах, куда осуществляется поставка нефти. Так, Индия предоставила разрешение на оказание услуг по морскому страхованию трем российским фирмам — ВКС, «Согаз» и «АльфаСтрахование». «Ингосстрах» продлил в Индии свою аккредитацию до марта 2029 года.
Страх потерять больше, чем Россия
Подавляющий объем морского экспорта санкционной нефти (почти 90%) приходится на Азию. «Соответственно, мы не ожидаем, что даже в случае введения новых санкций со стороны США, это окажет какое-то существенное влияние на расстановку сил на рынке», — заявил Николай Дудченко.
Игорь Юшков же считает, что даже при всем знании о «теневом флоте» ЕС и США не вводят санкции против всех этих судов из-за страха потерять больше, чем Россия. В 2022 году мировые цены на нефть поднималась выше 120 долларов за баррель из-за угрозы прекращения поставок из РФ, напомнил он. Это критичная цифра и для мировой экономики, и в особенности для США, где признак стабильности в стране измеряют по ценам на АЗС.
Поэтому ЕС и США в последних пакетах санкций внесли в SDN-списки только несколько десятков танкеров.
«Они тоже прекрасно понимают, что эти танкеры не остановить. Но, внося порционно танкеры в санкционные списки, США и ЕС стараются сохранить некую токсичность вокруг перевозки российской нефти, давая возможность собственникам “теневого флота” держать довольно высокую ставку фрахта танкеров и повышать цену за перевозку нефти. Идея таких дозированных санкций против теневых танкеров состоит в том, чтобы сделать перевозку российской нефти максимально “токсичной” — максимально дорогой», — пояснил Юшков. В итоге должны сократиться доходы российских нефтяных компаний, они будут платить меньше налогов в бюджет РФ и меньше дивидендов акционерам.
«Основная цель США и ЕС — вводить дозированные санкции, чтобы Россия меньше зарабатывала на продаже нефти, а не полная блокада поставок из РФ», — резюмирует Юшков.
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