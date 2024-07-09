Охота на танкеры: кто потеряет больше от блокировки «теневого флота»

По мнению Юшкова, заблокировать «теневой флот» сложно, он восполняет свои потери после ареста танкеров, изолирован от западной финансовой и любой другой инфраструктуры. Его владельцы рассчитываются в национальных валютах, не заходят в европейские и американские порты. У собственников этих танкеров нет недвижимости, счетов и активов в США и ЕС. Данные суда обслуживаются в портах третьих стран. «И что самое главное, они не работают на международном рынке: они в обход санкций перевозят исключительно только российскую, иранскую, венесуэльскую нефть», — подчеркнул эксперт. Танкеры, перевозящие российскую нефть, принадлежат в основном не отечественным компаниям и зарегистрированы не в России.