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Каким будет курс рубля 10 июля 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 10 июля в 2024 году. Вместе с инвестиционным стратегом «БКС Мир инвестиций» Александром Бахтиным рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Бахтин
аналитик
Источник: Freepik

Российский рынок акций во вторник демонстрировал снижение. Индекс Мосбиржи откатился ниже 3100 п. на фоне дивидендных отсечек в акциях Роснефти и Татнефти, попыток укрепления рубля и ценового снижения нефти. Кроме того, давление оказывают ожидания того, что ЦБ повысит ключевую ставку в конце месяца.

Вместе с тем внешний фон немного улучшился. Биржевые индексы КНР отскочили на 1,2−2,2% после вчерашнего спада, европейский Euro Stoxx 50 нес умеренные потери, в США торги начались в смешанной динамике.

Глава ФРС Джером Пауэлл после сегодняшней речи перед сенатом США завтра выступит перед палатой представителей. На рынке нефти в середине недели будут ждать публикации ежемесячного отчета ОПЕК.

Росстат в среду представит оценку темпов роста потребительской инфляции (ИПЦ) в июне. Ожидается старт торгов акциями МКПАО «Яндекс». Завтра — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Сбербанка, Фосагро за 2023 г.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 июля- 3050−3150 п.

Биржевой курс рубля к юаню во вторник консолидировался под отметкой 12, при этом рубль в моменте теснил китайскую валюту ниже 11,9. Официальный курс рубля к юаню на завтра ЦБ установил на уровне 11,94, к доллару — 88. Согласно индикаторам срочного рынка, доллар вернул позиции ниже 88. В целом можно отметить склонность рубля к сдержанному укреплению. Вероятно, комфортные цены на нефть, жесткая ДКП и спад спроса на валюту из-за проблем с оплатой импорта балансируют негатив для нацвалюты. Наш прогноз на завтра по биржевому курсу рубля к юаню — 11,7−12,2, по курсу рубля к доллару — 87−89.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»