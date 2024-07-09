Каким будет курс рубля 10 июля 2024: прогноз эксперта

Биржевой курс рубля к юаню во вторник консолидировался под отметкой 12, при этом рубль в моменте теснил китайскую валюту ниже 11,9. Официальный курс рубля к юаню на завтра ЦБ установил на уровне 11,94, к доллару — 88. Согласно индикаторам срочного рынка, доллар вернул позиции ниже 88. В целом можно отметить склонность рубля к сдержанному укреплению. Вероятно, комфортные цены на нефть, жесткая ДКП и спад спроса на валюту из-за проблем с оплатой импорта балансируют негатив для нацвалюты. Наш прогноз на завтра по биржевому курсу рубля к юаню — 11,7−12,2, по курсу рубля к доллару — 87−89.