Каким будет курс рубля 10 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник демонстрировал снижение. Индекс Мосбиржи откатился ниже 3100 п. на фоне дивидендных отсечек в акциях Роснефти и Татнефти, попыток укрепления рубля и ценового снижения нефти. Кроме того, давление оказывают ожидания того, что ЦБ повысит ключевую ставку в конце месяца.
Вместе с тем внешний фон немного улучшился. Биржевые индексы КНР отскочили на 1,2−2,2% после вчерашнего спада, европейский Euro Stoxx 50 нес умеренные потери, в США торги начались в смешанной динамике.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 июля- 3050−3150 п.
Биржевой курс рубля к юаню во вторник консолидировался под отметкой 12, при этом рубль в моменте теснил китайскую валюту ниже 11,9. Официальный курс рубля к юаню на завтра ЦБ установил на уровне 11,94, к доллару — 88. Согласно индикаторам срочного рынка, доллар вернул позиции ниже 88. В целом можно отметить склонность рубля к сдержанному укреплению. Вероятно, комфортные цены на нефть, жесткая ДКП и спад спроса на валюту из-за проблем с оплатой импорта балансируют негатив для нацвалюты. Наш прогноз на завтра по биржевому курсу рубля к юаню — 11,7−12,2, по курсу рубля к доллару — 87−89.
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