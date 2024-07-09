Глава Минфина США назвала Байдена «крайне эффективным»

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что американский президент Джо Байден был «крайне эффективен» на встречах с мировыми лидерами.
«Президент был крайне эффективным на встречах, на которых я с ним присутствовала. Это касается и многих международных встреч, которые продолжались по несколько часов, как его встреча с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]», — сказала она на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Так министр ответила на вопрос о том, не замечала ли она у Байдена снижение когнитивных способностей на личных встречах с ним. Йеллен не стала уточнять, когда в последний раз виделась с американским лидером лично. «Я не буду комментировать мои встречи с президентом. Это частное дело», — подчеркнула она.
Дискуссия о профнепригодности Байдена усилилась в США на фоне его неудачного выступления 27 июня на теледебатах с основным политическим оппонентом, экс-президентом Дональдом Трампом. По данным экспресс-опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу. Как сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного выступления Байдена. Некоторые из них надеются найти нового кандидата в президенты от Демократической партии.