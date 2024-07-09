Глава Минфина США назвала Байдена «крайне эффективным»

«Президент был крайне эффективным на встречах, на которых я с ним присутствовала. Это касается и многих международных встреч, которые продолжались по несколько часов, как его встреча с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]», — сказала она на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Так министр ответила на вопрос о том, не замечала ли она у Байдена снижение когнитивных способностей на личных встречах с ним. Йеллен не стала уточнять, когда в последний раз виделась с американским лидером лично. «Я не буду комментировать мои встречи с президентом. Это частное дело», — подчеркнула она.