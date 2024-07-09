ФРС США отметила прогресс по инфляции

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, отмечает прогресс в вопросе сокращения инфляции до целевых 2%, но пока не готова снижать базовую процентную ставку. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
«Последние данные по инфляции свидетельствуют о некотором сдержанном прогрессе, и дополнительные положительные сведения укрепят нашу уверенность в том, что инфляция устойчиво движется в направлении показателя в 2%», — заявил Пауэлл на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса. По его словам, Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) «не ожидает уместным снижение диапазона» базовой процентной ставки до тех пор, пока не появится «большая уверенность» в тенденции к сокращению инфляции.
«Мы знаем, что преждевременное или чересчур серьезное ослабление ограничительных мер может привести к заморозке или даже откату прогресса, который мы наблюдаем применительно к инфляции», — подчеркнул Пауэлл. При этом, по его словам, «запоздалое или недостаточное ослабление» мер может в свою очередь «ослабить экономическую активность» и оказать негативное влияние на рынок труда.
В июне ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5,25−5,5%, а также представила обновленный среднесрочный прогноз американской экономики. Так, регулятор повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 2,6% с 2,4% и на 2025 год до 2,3% с 2,2%. ФРС надеется вернуть инфляцию к целевым 2% в 2026 году.