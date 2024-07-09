ФРС США отметила прогресс по инфляции

«Последние данные по инфляции свидетельствуют о некотором сдержанном прогрессе, и дополнительные положительные сведения укрепят нашу уверенность в том, что инфляция устойчиво движется в направлении показателя в 2%», — заявил Пауэлл на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса. По его словам, Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) «не ожидает уместным снижение диапазона» базовой процентной ставки до тех пор, пока не появится «большая уверенность» в тенденции к сокращению инфляции.