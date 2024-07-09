Фондовый рынок упал на ожиданиях акционерных выплат

Во вторник, 9 июля, индекс Московской биржи закрылся ниже уровня 3100 пунктов. В ходе торгов он опускался до 3050 пунктов, а на закрытии остановился на отметке 3054,07 пункта, на 2,5% ниже закрытия предыдущего дня. Высоколиквидные акции Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и ряда других эмитентов потеряли за день 1,5−5,6%. От исторического максимума, достигнутого меньше двух месяцев назад, 20 мая, индекс MOEX потерял более 13%.
Снижение фондового индикатора в последние дни участники рынка связывают с массовым закрытием реестров акционеров перед выплатами дивидендов.
В частности, во вторник произошла отсечка по акциям «Роснефти», «Татнефти» и «Мосэнерго», дивидендная доходность которых составляла 4−6%. Котировки акций падали на величину дивидендных выплат, поясняет партнер Capital Lab Евгений Шатов. Согласно данным Московской биржи, вес акций «Роснефти» в индексе MOEX составляет 2,2%, «Татнефти» — 7,7%, «Мосэнерго» — 0,3%. Поэтому и снижение их котировок оказывает негативное влияние на индекс.
До конца этой недели закроют реестры Сбербанк, «Фосагро», «Башнефть» и «Магнит», на следующей неделе — МТС, «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот». Это также будет оказывать давление на котировки их акций и на индекс Московской биржи с учетом весов, которыми они представлены в индексе: «Магнит» — 1,3%, МТС — 1,2%, «Сургутнефтегаз» — 6,2%, Сбербанк — 16%. В течение июля дивидендные отсечки (уже прошедшие и предстоящие) отнимут у индекса из-за дивидендных гэпов 2,6−3%, оценивает руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценивает, что дивидендный гэп в акциях Сбербанка может отнять у фондового индикатора около 0,5 п. п. Господин Карпунин оценивает влияние еще сильнее — 1−1,5 п. п.
Вместе с тем до конца месяца эмитенты должны выплатить акционерам более 1,6 трлн руб. При этом самые крупные выплаты приходятся на Сбербанк (более 750 млрд руб.), «Роснефть» (более 300 млрд руб.) и «Сургутнефтегаз» (125 млрд руб.). Даже с учетом того, что менее половины выплат придется на портфельных инвесторов, сумма внушительная. Однако участники рынка не уверены, что все эти средства пойдут на рынок акций.
Если ЦБ повысит ставку до 18%, это может привести к оттоку ликвидности с фондового рынка по причине роста привлекательности банковских депозитов, которые считаются безрисковым активом, считает господин Шатов.
Прогноз повышения ключевой ставки до 18% уже стал базовым, отмечает господин Карпунин, и такие настроения участников рынка не располагают к инвестированию в акции. По мнению Дмитрия Бабина, если рубль не перейдет к устойчивому ослаблению, а нефть не удержится от дальнейшего снижения, индекс Московской биржи сохранит нисходящую динамику и возможна «проверка на прочность» уровня 3000 пунктов. Руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин полагает, что текущее снижение на фондовом рынке может продлиться, пока Банк России не начнет смягчать свою риторику в отношении денежно-кредитной политики.
Впрочем, не все инвесторы уйдут в депозиты и бонды, и они все-таки реинвестируют позднее дивиденды в акции, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По ее словам, в условиях высокой инфляции акции предлагают защиту от нее. «Если не случится каких-то непредвиденных событий, можно ожидать, что индекс Московской биржи начнет восстанавливаться и к концу лета может составить порядка 3200−3300 пунктов», — оценивает Евгений Шатов.