Фондовый рынок упал на ожиданиях акционерных выплат

В третий раз в этом году индекс Московской биржи на закрытии оказался ниже уровня 3100 пунктов. За день он потерял 2,5%, что является одним из самых сильных снижений с начала года. Столь значительные потери во многом связаны с массовым закрытием реестров перед выплатой рекордных дивидендов, когда котировки корректируются на их величину. При этом участники рынка не ждут в ближайшее время возвращения полученных акционерами средств на рынок акций на фоне привлекательных доходностей облигаций и депозитов. А закрытие в ближайшие дни реестров Сбербанка и других эмитентов приведет к новой волне снижения котировок.