Эксперт раскрыл, зачем ЕС вводит пошлины на китайские электрокары

С другой стороны, пока нет ясности, справедливы ли обвинения в адрес Китая со стороны ЕС, ведь Евросоюз, возможно, больше опасается, что более дешевые китайские электромобили заполонят (и это уже отчасти произошло) европейский рынок. А европейские производители не выдерживают конкуренции с продукцией из Китая, поскольку цены у европейцев в среднем на 20% выше, чем у китайцев.