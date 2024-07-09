Дивидендные гэпы, акции «Яндекса», индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Дивидендные гэпы «Роснефти» и «Татнефти».
«Они отнимут у индекса Мосбиржи около 0,4%», — подсчитал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Акции «Роснефти»
Компания выплатит акционерам ₽29,01 на акцию, дивдоходность — 5,18% по цене закрытия понедельника. У аналитиков БКС позитивный взгляд на бумагу с целевой ценой ₽770.
«Эти акции частично защищены от распродаж за счет программы обратного выкупа. Кроме того, эмитент имеет сильный потенциал долгосрочного роста добычи», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Виталий Манжос.
«Преимущество Роснефти — рост в условиях санкционных ограничений и не всегда благоприятной конъюнктуры рынка», — считают в «Альфа-Инвестициях». Аналитики брокера оценили срок закрытия дивидендного гэпа по компании в среднем в 11,5 дней.
Акции «Татнефти»
Выплаты акционерам «Татнефти» составят ₽25,17 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию, доходность 3,62% и 3,74% соответственно.
У аналитиков БКС также позитивный взгляд на эту бумагу. Целевая цена на горизонте года — ₽970 для обыкновенной акции и ₽950 для привилегированной.
Среди драйверов роста котировок эксперты называют возможный дивидендый сюрприз и рост добычи до 810 тыс. баррелей в сутки, предусмотренный в стратегии компании до 2030 года.
Среди рисков — нестабильность цен на нефть.
В «Альфа-Инвестициях» оценили срок закрытия дивидендного гэпа примерно в 2 месяца. Это средняя историческая величина по компании. Как правило, акции «Татнефти» активнее выкупаются инвесторами при росте цен на нефть и не так охотно — при их снижении. Сейчас нефть находится в боковике, поэтому можно ожидать усредненного срока закрытия гэпа, пояснили в брокерской компании.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,53% до 3132,58 пункта. IMOEX2, который отражает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, потерял 0,58% до 3131,15 пункта.
По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок снижается на фоне окончания дивидендного сезона и наступления дат закрытия реестра для получения дивидендов по акциям. «Ожидаемое наступление даты закрытия реестра акционеров Сбербанка 11 июля способствует ребалансировке портфелей инвесторов и продаже акций на этом фоне», — пояснила она.
Рост стоимости обыкновенных акций «Ростелекома» на этом фоне эксперт объяснила тем, что на нестабильном рынке эти бумаги рассматриваются как одни из «защитных».
Кроме дивидендных отсечек, негативно на котировки компаний влияет ожидание ужесточения монетарной политики Банком России, полагает руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. Также, по его словам, отрицательно на котировках российских экспортеров сказывается укрепление рубля.
Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов обращает внимание, что на этой неделе будут опубликованы июньские данные по инфляции. По его мнению, именно от них во многом будет зависеть динамика ключевой ставки на июльском заседании ЦБ. «Аналитики ожидают повышения цен на 8,6% (г/г) и 0,7% (м/м). Судя по движению рынка, в настоящее время инвесторы закладывают повышение “ключа” до 17%», — говорит Иванов.
По данным «Финама», с технической точки зрения индекс Мосбиржи может продолжить опускаться до уровня поддержки вблизи 3100 пунктов. Аналитики не исключают просадку ниже этой отметки из-за слабости покупателей. По прогнозам Freedom Finance Global, сегодня, 9 июля, бенчмарк может двигаться в коридоре 3100−3200 пунктов.
Акции «Яндекса»
9 июля акции МКПАО «Яндекс» поступят на брокерские счета инвесторов после обмена на них бумаг нидерландской Yandex N.V.
Торги акциями «Яндекса» начнутся 24 июля. «К этому моменту планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ “Консорциум. Первый” — основного владельца МКПАО “Яндекс”, — говорится в сообщении компании.
Ранее предполагалось, что торги акциями нового российского юрлица «Яндекса» — МКПАО «Яндекс» — начнутся 10 июля.
Акции «Яндекса» включены в первый котировальный список Мосбиржи и будут торговаться под тикером YDEX.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Райффазенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,30, продать — по ₽81,70;
Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,90, продать — по ₽88,20;
Самые дешевые евро:
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽97,48, продать — по ₽93,55;
Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,80, продать — по ₽96,50;
Самые дешевые юани:
Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽12,50;
Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12,05.
Последний день покупки акций под дивиденды.
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 8 июля.
ДИОД. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,8. Дата выплаты — 24 июля. Доходность — 5,4%.
Европейская Электротехника. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,14. Дата выплаты — 24 июля. Доходность — 0,8%.
НМТП. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,772. Дата выплаты — 24 июля. Доходность —8,08%.
Gap. Дивиденды на каждую акцию — $0,15. Дата выплаты — 31 июля. Доходность —0,64%.
AT&T. Дивиденды на каждую акцию — $0,2775. Дата выплаты — 1 августа. Доходность —1,48%.
Verizon Communications. Дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 августа. Доходность — 1,6%.
Другие важные события.
Дивидендный гэп в акциях компаний «Роснефть», «Татнефть», Группа «Астра», «Диасофт», «Евротранс», «Казаньоргсинтез», «Красный Октябрь», «Лензолото», Мосэнерго, «Нижнекамскнефтехим», «Светофор», «Инград».
С 9 июля Московская биржа расширяет линейку опционов на российские акции: обыкновенные акции «Аэрофлота», ФСК — Россетей, «Ростелекома», РУСАЛа, «Норникеля», Мосэнерго, а также на привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «Татнефти».
Сбербанк: публикация финансовых результатов по РСБУ по итогам июня.
ВТБ: торги акциями приостановлены из-за проведения обратного сплита.
Банк России: публикация комментария «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
Россия: президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди проведут переговоры.
Россия: пленарное заседание Госдумы, на котором планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы и сопутствующие изменения в Бюджетный кодекс РФ.
Россия: премьер России Михаил Мишустин выступит на главной стратегической сессии «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса» в рамках XIV международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
США: председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в банковском комитете Сената США с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике — 17:00 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск.
США: в Вашингтоне
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3132,58 (-0,53%).
Индекс РТС: 1119,25 (-0,57%).
S&P 500: 5572,85 (+0,1%).
Dow Jones Industrial Average: 39 344,79 (-0,08%).
NASDAQ Composite: 18 402,34 (+0,27%).