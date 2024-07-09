Дивидендные гэпы, акции «Яндекса», индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов обращает внимание, что на этой неделе будут опубликованы июньские данные по инфляции. По его мнению, именно от них во многом будет зависеть динамика ключевой ставки на июльском заседании ЦБ. «Аналитики ожидают повышения цен на 8,6% (г/г) и 0,7% (м/м). Судя по движению рынка, в настоящее время инвесторы закладывают повышение “ключа” до 17%», — говорит Иванов.