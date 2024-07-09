Давление дивидендного фактора будет усиливаться

В начале торгового дня российский фондовый рынок ощутит давление дивидендных отсечек по Татнефти и Роснефти, на которые приходится достаточно большая доля в индексе Мосбиржи, в связи с чем выйдет в минус, который скорее всего будет пытаться отвоевать по ходу дня. Перспектива быстрого закрытия дивидендных гэпов и возвращения к росту самих эмитентов при этом представляется неопределенной в связи с доминированием медвежьих настроений на рынке в целом, особенно по Роснефти, следующие дивиденды которой, скорее всего, поступят уже за 9 месяцев текущего года. Татнефть в этом контексте более интересна с точки зрения квартального осуществления выплат. Акции НМТП во вторник, в то же время, последний день можно будет купить с годовыми выплатами 0,772 ₽ с доходностью 8%. Позже по ходу недели закрытие дивидендных реестров последует по Сбербанку, ФосАгро, Башнефти и Магниту, что может обеспечить сохранение основного нисходящего давления на российский рынок.