Давление дивидендного фактора будет усиливаться

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабилизировались после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Давление на российский рынок, однако, начнут оказывать дивидендные отсечки по крупнейшим эмитентам.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились примерно на 0,5%, не получив достаточной поддержки от корпоративных факторов. Рублевый индикатор остается ниже сопротивления 3160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и уже во вторник рискует протестировать 3100 пунктов из-за дивидендных отсечек. Долларовый РТС на фоне стабильности рубля удерживается выше поддержки 1105 пунктов с ближайшим сопротивлением 1130 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 0,5%, достигнув 11,91 ₽ Китайская валюта вернулась в район краткосрочной поддержки 11,90 ₽ (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой может вернуть рублевых покупателей на рынок с ближайшей целью движения 11,75 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,16 ₽ и 95,66 ₽ соответственно, почти не изменившись по сравнению с уровнями пятницы.
В начале торгового дня российский фондовый рынок ощутит давление дивидендных отсечек по Татнефти и Роснефти, на которые приходится достаточно большая доля в индексе Мосбиржи, в связи с чем выйдет в минус, который скорее всего будет пытаться отвоевать по ходу дня. Перспектива быстрого закрытия дивидендных гэпов и возвращения к росту самих эмитентов при этом представляется неопределенной в связи с доминированием медвежьих настроений на рынке в целом, особенно по Роснефти, следующие дивиденды которой, скорее всего, поступят уже за 9 месяцев текущего года. Татнефть в этом контексте более интересна с точки зрения квартального осуществления выплат. Акции НМТП во вторник, в то же время, последний день можно будет купить с годовыми выплатами 0,772 ₽ с доходностью 8%. Позже по ходу недели закрытие дивидендных реестров последует по Сбербанку, ФосАгро, Башнефти и Магниту, что может обеспечить сохранение основного нисходящего давления на российский рынок.
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