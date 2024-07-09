Что важно сделать перед выходом на пенсию в 2024 году

Выход на пенсию — серьёзный этап в жизни человека. У всех разный трудовой стаж, условия трудовой деятельности, но все рассчитывают получать пенсию в момент наступления пенсионного возраста и в полном объеме. Для этого важно заранее позаботиться о своей будущей пенсии. Об этом рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Принципиальный момент — официальное трудоустройство и «белая» заработная плата.
Очень важно проверить всю информацию, которая содержится на лицевом счёте в Социальном фонде. Там отображаются данные о стаже, всех отчислениях в СФР, а также размере будущей пенсии.
«И сделать это надо не за месяц — два до выхода на пенсию, а за год или два, поскольку могут быть расхождения в данных на лицевом счёте и тех данных, на которые рассчитывает человек», — указывает экономист.
За этот период можно обратиться в организации, архив и другие органы, которые могут проверить и подтвердить информацию о трудовой деятельности.
А если вдруг не хватает стажа или баллов для оформления пенсии, можно их докупить при целесообразности или планировать дальнейшую трудовую деятельность до соблюдения условий выхода на пенсию.
Таких условий, по словам эксперта, три: наступление пенсионного возраста, наличие трудового стажа и количество заработанных баллов.
Елена Рогачева
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