Бюджет РФ получит 173 млрд неучтенных в прогнозе доходов

В новых поправках большая часть неучтенных доходов связана с перечислением прибыли Центробанка — 105,3 млрд. Дело в том, что в 2023-м регулятор впервые за семь лет вышел в плюс — на 140,4 млрд, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Другая крупная статья неучтенных поступлений казны — доходы от компенсационного платежа, связанного с выполнением соглашения о разделе продукции. Они составили 51,6 млрд рублей.
Еще один основой источник — уплаченный в 2024-м налог на сверхприбыль в сумме 5,1 млрд.
Кроме того, есть ряд поступлений, которые не учитываются в бюджете, отметили в Минфине. В основном это касается безвозмездных платежей, поскольку они не могут быть спрогнозированы.