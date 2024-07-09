Бюджет РФ получит 173 млрд неучтенных в прогнозе доходов

В июньских поправках к федеральному бюджету на этот год власти учли доходы, которые ранее не прогнозировались — в сумме 173,1 млрд рублей, следует из проекта Минфина. В ведомстве «Известиям» сказали, эти поступления не вошли в план, так как информация, необходимая для их оценки, пришла после формирования финансового плана на трехлетку.